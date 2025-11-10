Более 160 новых аппаратов ИВЛ передали больницам Подмосковья с начала 2025 года

Больницам Подмосковья с начала 2025 года передали 162 новых аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности на закупку новых аппаратов в регионе было направлено 712 млн руб. Оборудование передали 18 медучреждениям области. В их числе — больницы Подольска, Пушкино, Луховиц и Одинцово.

«До конца года в больницы региона поступят еще пять единиц оборудования», — отметил зампред областного правительства — руководитель подмосковного Минздрава Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство новой поликлиники в Люберецком округе.