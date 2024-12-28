Более 160 новых школ построили в Подмосковье в рамках нацпроекта «Образование»

В Министерстве образования Московской области были подведены итоги нацпроекта «Образование», который был завершен в этом году. Со следующего года в стране будет реализовываться новый национальный проект «Молодежь и дети».

По нацпроекту «Образование» в округах региона возвели 166 школ. Учреждения рассчитаны на 110 тысяч мест. Также в 64 учреждениях был проведен капремонт.

Помимо этого, в области создали свыше тринадцати тысяч мест допобразования. В том числе были открыты цифровые центры «IT-куб» и детские технопарки «Кванториум».

В селах Подмосковья обустроили 505 центров «Точка роста», а в восьми сотнях учреждений обновили оборудование.