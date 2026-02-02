Более 1,7 тыс. школьников и студентов примут участие в чемпионате «Профессионалы» в Подмосковье

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Подмосковье. В нем примут участие более 1,7 тыс. школьников и студентов, сообщает Министерство образования Московской области.

Ребята будут соревноваться в более чем 300 компетенциях. Турниры пройдут со 2 по 28 февраля на 56 площадках — в вузах, колледжах и техникумах региона.

Оценивать работы участников будут более 300 экспертов. Победители войдут в состав областной сборной, которая будет представлять регион на межрегиональном этапе в апреле.

