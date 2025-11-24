Более 170 человек приняли участие в турнире по легкой атлетике в Подольске

Юбилейный открытый турнир по легкой атлетике «Подольская шиповка» прошел в Подольске. В соревнованиях приняли участие более 170 человек из 11 округов Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о важности проекта Школьной лиги.

Турнир в Подольске прошел в спортивной школе «Лидер». Он был посвящен памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Селезнева, который стоял у истоков развития легкой атлетики в Подольске.

В рамках турнира прошли соревнования по бегу и прыжкам. По итогам двух соревновательных дней спортсмены Подольска заняли 38 призовых мест из 51.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области повышают эффективность спортивных объектов.