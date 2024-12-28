Более 170 новых электрозарядных станций установили в Подмосковье с начала года

Сто семьдесят шесть новых электрозарядных станций для электротранспорта установили в регионе с января этого года, передает Министерство энергетики Московской области.

В частности, в округах появились 156 «быстрых» и 20 «медленных» электрозарядных станций. Таким образом, общее число таких объектов в регионе превышает шесть с половиной сотен.

Пять лет назад число электромобилей в области составляло 141. Сейчас этот показатель выше более чем в 20 раз: по данным на 1 января этого года в регионе было зарегистрировано более трех тысяч электрокаров.

«Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», - отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

В следующем году в регионе планируется установить до тысячи новых электрозарядок.