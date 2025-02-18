Более 170 тонн старых шин отправило на переработку «Мострансавто» за два месяца

АО «Мострансавто» за два месяца утилизировало более 5 тыс. старых шин. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общий вес переданных на переработку шин превысил 170 тонн. Больше всего было списано шин для автобусов большого класса.

Как напомнили в министерстве, шины разлагаются больше 100 лет. Благодаря переработке покрышки получают вторую жизнь. Из них изготавливают резиновую крошку, которую можно использовать при производстве строительных материалов или покрытий.

Помимо старых шин «Мострансавто» передает на переработку моторное и трансмиссионное масло.