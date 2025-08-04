Более 170 тыс. беременных женщин и молодых матерей получили выплаты на питание в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала текущего года выплаты на обеспечение питанием получили более 170 тыс. беременных женщин и молодых матерей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В ведомстве отметили, что с января 2025 года на выплаты было направлено свыше 600 млн руб.

Оформить выплату можно на сайте госуслуг региона. В личный кабинет жительницы поступит готовое заявление, которое нужно проверить и подписать. Все данные передаются автоматически, когда женщина становится на учет в женской консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе заметно снизился показатель младенческой смертности.