Более 170 тыс. беременных женщин и молодых матерей получили выплаты на питание в Подмосковье с начала года
В Подмосковье на выплаты молодым матерям и беременным направили 600 млн руб.
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В Подмосковье с начала текущего года выплаты на обеспечение питанием получили более 170 тыс. беременных женщин и молодых матерей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
В ведомстве отметили, что с января 2025 года на выплаты было направлено свыше 600 млн руб.
Оформить выплату можно на сайте госуслуг региона. В личный кабинет жительницы поступит готовое заявление, которое нужно проверить и подписать. Все данные передаются автоматически, когда женщина становится на учет в женской консультации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе заметно снизился показатель младенческой смертности.