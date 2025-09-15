Более 170 тыс. тонн колбасных изделий произвели в Подмосковье за семь месяцев

В Подмосковье за период с января по июль этого года было произведено более 170 тыс. тонн различных колбасных изделий. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Указанный результат на 13% превысил показатель за первые семь месяцев 2024 года.

Подмосковье входит в число лидеров по объему производства указанной продукции. В области выпускают практически четверть от общего объема колбас в ЦФО и более 11% от общего объема по стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что компания H&N планирует расширить производство молочной продукции в регионе.