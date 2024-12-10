Более 170 участков передали Подмосковью из федеральной собственности под реализацию социальных проектов

С начала года Подмосковью передали 173 участка земли общей площадью более 2,1 тысячи гектаров и 158 объектов капитального строительства из федеральной собственности. Объекты были переданы для реализации социальных проектов, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что 17 участков и 63 объекта капитального строительства передало Минобороны РФ, 155 участков и 49 объектов капитального строительства — Росимущество, 26 объектов недвижимости и имущественный комплекс — Управление делами Президента России, 20 объектов и 6,7 гектара земли — АО ДОМ.РФ.

К примеру, 61 участок земли площадью 38 гектаров региону передали для строительства и обслуживания дорог регионального значения.

Кроме того, в рамках исполнения поручения Президента РФ и Правительства РФ из собственности региона в федеральную передали 31 объект селекционно-племенного комплекса в Сергиевом Посаде, четыре участка земли в Рузе, имущество Московского Губернского драматического театра и более шести тысяч единиц движимого имущества в рамках госпрограммы «Безопасность Подмосковья».