Более 1,8 млн обращений приняли за зиму операторы Системы-112 Подмосковья
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
Операторы Системы-112 Подмосковья за три зимних месяца приняли более 1,8 млн обращений. В среднем в день поступало около 28 тыс. звонков.
Более 480,4 тыс. обращений были адресованы службе скорой медпомощи, около 211,5 тыс. звонков — правоохранителям. В пожарную охрану передали 21,2 тыс. обращений, в службу газа — 64,3 тыс., в службу «Антитеррор» — 2,7 тыс., в Комлесхоз региона — 338.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность развития и трансформации сферы здравоохранения в регионе.