Более 1,8 тонны некачественного мяса сняли с продажи в Подмосковье в 2025 году
В Подмосковье за год проверили более 260 тыс. проб мяса с ярмарок
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2025 году проверили более 260 тыс. проб мяса, реализуемого на ярмарках. Об итогах проверок рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего было проведено 38,6 тыс. исследований говядины, 104,7 тыс. исследований свинины, более 22,4 тыс. проверок баранины и 95,2 тыс. проверок мяса птицы.
По итогам проверок с продажи было снято более 1,8 тонны мяса, качество которого не соответствовало установленным стандартам.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании современных технологий в сельскохозяйственной сфере региона.