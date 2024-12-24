Более 180 километров теплосетей модернизировали в Подмосковье в рамках госпрограммы с января

С начала года в регионе в рамках госпрограммы провели модернизацию более 180 километров теплосетей, а также тридцати котельных и центральных тепловых пунктов, передает Министерство энергетики Московской области.

Программа включает в себя краткосрочные и долгосрочные мероприятия. В рамках ее реализации в регионе планируется провести работы на 922 коммунальных объектах. На эти цели потребуется около 100 миллиардов рублей.

Сейчас стартовали работы еще на четырех сотнях объектов — в рамках долгосрочного плана.

Также в области реализуются 14 концессионных соглашений на 88 миллиардов рублей. По ним работы проведут в 11 муниципалитетах.