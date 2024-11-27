Более 18,5 тысячи женщин в Подмосковье выбрали партнерские роды
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С января текущего года восемнадцать с половиной тысяч женщин в Подмосковье выбрали партнерские роды. Это примерно треть от их общего числа, передает Министерство здравоохранения Московской области.
В роддомах и перинатальных центрах области эта услуга доступна бесплатно.
Для будущих мам в регионе доступны все виды родов. Это и мягкие, и вертикальные, и роды с доулой, и партнерские.
Подробная информация о работе системы родовспоможения области представлена на этом сайте. Также за консультацией можно обратиться по телефону 8 (800) 550-30-03.