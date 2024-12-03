Более 19 миллионов человек посетили парки Подмосковья за осень

Свыше девятнадцати миллионов человек посетили областные парки за три осенних месяца, передает Министерство благоустройства Московской области. Этот показатель превысил прошлогодний на 1,3 миллиона.

Больше всего посетителей зафиксировали в сентябре — 8,2 миллиона человек. В октябре в парках побывали почти шесть миллионов человек. В ноябре — порядка 5,2 миллиона.

Наибольшей популярностью пользовался парк «Пехорка» в Балашихе. Его показатель посещаемости превысил 737 тысяч человек. На втором месте Центральный парк Долгопрудного, где за осень побывали около 610 тысяч человек. Замыкает тройку ЦПКиО Пушкино с показателем 512 тысяч.