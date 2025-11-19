Более 2 млн пациентов в Подмосковье сдали анализ на ВИЧ
Более 2 млн жителей Подмосковья сдали анализ на ВИЧ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года бесплатный и анонимный анализ на ВИЧ в Подмосковье сдали почти 2,5 млн жителей, что на 52,6 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Каждому необходимо знать свой ВИЧ-статус. Это важно не только для собственной безопасности, но и для здоровья близких», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Исследование можно пройти в поликлинике, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездных акций. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.