Более 2 тыс. аварийных деревьев спилили в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года сотрудники коммунальных служб Подмосковья спилили более 2 тыс. аварийных и сухостойных деревьев, которые угрожали безопасности граждан на проездах, парковках и пешеходных зонах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что коммунальщики уделяли особое внимание тем деревьям, наклон которых превышал 45 градусов, а также сухостоям и ветвям, мешающим движению. Наибольший объем работ выполнили в Королеве, Дубне и Дмитровском округе. Инспекторы ведомства контролировали ход проведения работ, чтобы они были завершены в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.