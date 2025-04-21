Более 2 тыс. человек прокатились на аттракционах в парке им. Виктора Талалихина

В Подольске за первые три дня с начала работы аттракционов в парке им. Виктора Талалихина на каруселях прокатились свыше 2 тыс. человек. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

На территории парка ввели в работу шесть аттракционов. Оставшиеся четыре начнут работать позднее.

Бесплатные билеты на карусели предоставили 50 семьям участников спецоперации.

Также сотрудники Подольского краеведческого музея провели экскурсию, рассказав всем желающим об истории парка.

Ранее в администрации рассказали о бесплатных мероприятиях, которые пройдут в парке на текущей неделе. Это спортивные мероприятия и субботник.