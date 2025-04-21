В парках Подольска проведут массовую разминку и всероссийский субботник
Массовая разминка и масштабный субботник пройдут в подольских парках
Фото: [пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске в парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке проведут праздничное мероприятие «Парковая атлетика». В его рамках состоятся субботник и разминка для всех желающих.
Так, в парке имени Талалихина пройдет массовая разминка от местного бегового движения «Дай 5». Также здесь проведут всероссийский субботник и флешмоб «Радость движения», в котором примут участие активные пенсионеры округа. На центральной площади организуют самоварную станцию.
В Детском парке также состоится разминка. Кроме того, здесь запланированы открытые фитнес-тренировки, мастер-класс «Медаль чемпиона», акция по раздельному сбору отходов и забег.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с главой Подольска Григорием Артамоновым развитие муниципалитета.