Более 2 тыс. многодетных семей в Подмосковье получили землю в этом году

С начала 2024 года бесплатные земельные участки в Подмосковье получили более 2 тыс. многодетных семей, план по этому показателю удалось выполнить более чем на 100%. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Лидерами в этой социально важной работе являются Лотошино, Шаховская, Ступино, Серебряные Пруды, Волоколамск и Кашира. Всего с момента реализации закона участками обеспечены 37 353 семьи. Этот год не стал также исключением по передаче областной земли в собственность городских округов для дальнейшего формирования и предоставления семьям», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, землю получили Клин, Воскресенск, Чехов и другие округа, это позволит в будущем обеспечить землей еще более 1,9 тыс. семей.

В августе в регионе ввели новую меру соцподдержки — «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка», ее предоставляет Министерство социального развития Московской области. Размер выплаты составляет 400 тыс. рублей, ее получили уже более 3,9 тыс. семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечты четырех детей.