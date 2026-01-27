Более 2 тыс. студентов Подмосковья помогли расчистить от снега территории социальных объектов

Подмосковные студенты помогли расчистить от снега территории социально важных объектов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, более 2 тыс. учащихся и 300 сотрудников колледжей и техникумов региона расчистили от снега территории более 180 объектов, в том числе школ, детсадов, больниц, пунктов скорой помощи, мемориалов, переходов, парков, остановок.

К примеру, волонтеры колледжа «Коломна» очистили от снега трамвайные и автобусные пути, территорию парка Мира и парка 50-летия Октября. Ребята из Павлово-Посадского техникума — территории двух корпусов школ и детсада «Тополек». Студенты Можайского техникума — территорию детского сада №13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по уборке снега после циклона.