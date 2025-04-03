Более 2 тыс. жителей Подмосковья прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания

Более 2,1 тыс. жителей Подмосковья прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания за все время их работы, они работают на базе региональных больниц. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Стационары кратковременного пребывания начали работать в больницах Московской области месяц назад. Медицинская помощь в них оказывается по различным профилям как взрослому, так и детскому населению. Самыми востребованными профилями стали гинекология, офтальмология и хирургия», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В таких стационарах пациентам доступна хирургическая медпомощь, при стабильном состоянии их выписывают на амбулаторное лечение в тот же день. Они открыты на базе 16 больниц. Среди них — Воскресенская, Сергиево-Посадская, Орехово-Зуевская и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.