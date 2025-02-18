Более 20 детей бойцов СВО из Подмосковья поучаствовали в художественном мастер-классе

Художественный мастер-класс провели для детей участников СВО из Волоколамска. В творческом занятии приняли участие более 20 ребят, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Мастер-класс был организован благотворительным проектом «Синергия добра», который реализуется при поддержке министерства.

В рамках занятия детей учили рисовать в различных техниках, используя масляные краски. Урок провел профессиональный художник, который ответил на все вопросы ребят.

«Мы предоставляем детям полную свободу выбора и действия во время мастер-класса, чтобы помочь им выразить свои чувства и мысли на холст. В процессе работы помогаем снять напряжение и наполнить себя положительными эмоциями», — рассказала руководитель проекта Виктория Максимова.

Провести мероприятие помогли «Волонтеры Подмосковья». Добровольцы выбирали цвета и композиции для картин. В завершение занятия участникам вручили подарки.

В Подмосковье волонтеры могут получить различные меры поддержки. В их числе — поддержка за счет бюджета при страховании жизни или здоровья, различные гранты и субсидии, а также билеты на мероприятия, сувениры, стажировки в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.