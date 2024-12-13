Более 20 гектаров земли передали для строительства объектов ЖКХ в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года для строительства коммунальных объектов передали землю общей площадью более 20 гектаров. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, ведомство согласовало предоставление 35 муниципальных земельных участков. На них возведут 26 объектов ЖКХ. В основном — блочно-модульные котельные.

К примеру, в Звездном городке на участке площадью 3,4 тысячи квадратных метров построят котельную на 36 МВт. Работы планируется завершить в 2026 году.

В Серпухове выделили участок площадью около двух тысяч квадратных метров для строительства котельной на 32 МВт. Ввести ее планируется в следующем году.