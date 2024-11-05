Более 20 нелегальных мигрантов выявили на предприятии в Пушкино

Более двадцати нелегальных мигрантов были выявлены на одном из предприятий в Пушкино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Всех нарушителей привлекли к ответственности.

Так, сотрудники полиции провели рейд в производственно-складских помещениях в Софрино. По учетным базам были проверены 29 иностранцев. В результате 27 человек привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Из них 24 человека нелегально находились в РФ.

Всех нарушителей оштрафовали и обязали их покинуть пределы страны. Размер каждого штрафа составил пять тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают личность гражданина, который нанял нелегальных мигрантов.