Более 20 нелегальных трудовых мигрантов выявили в цехе по производству конфет в Ногинске

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области при поддержке Специального полка полиции выявили нарушения миграционного законодательства в ходе проверки цеха по производству конфет в Ногинске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что полицейские обнаружили там 22 нелегальных трудовых мигранта, 20 из них — нелегально находились в России. Их привлекли к административной ответственности по ст. 18.10 и 18.8 КоАП РФ, иностранцам предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Их также ждет выдворение за пределы страны.

«В настоящее время сотрудниками полиции в отношении работодателя проводится административное расследование по ст. 18.15 КоАП РФ», — добавила Петрова.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит пребывание мигрантов без визы до 90 дней с 1 января 2025 года.