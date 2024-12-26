Россия ограничит пребывание мигрантов без визы до 90 дней с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года изменятся условия пребывания иностранных граждан в России. Теперь они смогут находиться в стране без визы не более 90 дней в течение одного года. Об этом стало известно из сообщения Министерства иностранных дел Российской Федерации на сайте ведомства.