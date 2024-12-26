Россия ограничит пребывание мигрантов без визы до 90 дней с 1 января 2025 года
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С 1 января 2025 года изменятся условия пребывания иностранных граждан в России. Теперь они смогут находиться в стране без визы не более 90 дней в течение одного года. Об этом стало известно из сообщения Министерства иностранных дел Российской Федерации на сайте ведомства.
Пока что срок пребывания мигрантов в России ограничивается сроком в 180 дней.
«1 января 2025 г. вступают в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 федерального закона от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, — разъясняется в официальном сообщении дипведомства.
Ранее сообщалось, что бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрию Тахтаулову вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции. Ему дали 6,5 лет лишения свободы.