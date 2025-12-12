Более 20 студентов колледжа «Московия» получили предложение о трудоустройстве в «Россети Московский регион»

В Подмосковье 24 студента колледжа «Московия» получили предложение о трудоустройстве в компанию «Россети Московский регион». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В филиале учреждения в Домодедово прошел конкурс профессионального мастерства в области электроэнергетики. В нем приняли участие 15 команд по три человека в каждой. Лучшие участники получили предложение о дуальном обучении и дальнейшем трудоустройстве.

«Участие в конкурсе позволяет ребятам не только прокачать свои профессиональные навыки, необходимые для успешной работы в энергетической отрасли, но и установить контакт с работодателям», – сказал директор колледжа Андрей Гречанников.

В рамках конкурса студентам нужно было узнать, как электроэнергия проходит путь от электростанции до потребителей, создать надежную электросеть, провести осмотр трасс ЛЭП.

«Проведенный конкурс — важная часть последовательного взаимодействия «Россети Московский регион» с учебными заведениями. Количество наших образовательных партнеров в регионе за последнее время выросло с 8 до 40. Мы видим, насколько востребованы квалифицированные молодые специалисты в энергетике, поэтому будем продолжать эту работу», — отметил заместитель гендиректора — руководитель аппарата «Россети Московский регион» Виталий Жуков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области выросло число заявлений на обучение в колледжах.