Более 20 тыс. пациентов в Подмосковье расшифровали результаты анализов с помощью ИИ

В Подмосковье результаты своих анализов с помощью ИИ расшифровали более 20 тыс. пациентов, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В феврале в регионе запустили ИИ-сервис — специальный модуль анализа результатов лабораторных исследований. Он доступен в приложении «Добродел Здоровье». С его помощью можно получить доступную расшифровку анализов и определить риски для здоровья.

Расшифровка анализов носит рекомендательный характер и не исключает приема у врача. Только он сможет принять решение о необходимости лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность проведения трансформации системы здравоохранения в области.