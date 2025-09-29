Более 20 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили губернаторские карусели

За последнюю неделю сентября на губернаторских каруселях проекта «Сказка» в Подмосковье прокатились более 20 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Самым популярным стал аттракцион в Домодедово, его посетили 2,1 тыс. гостей. В тройку лидеров попали карусели в Ногинске и Одинцово, на них прокатились 1,7 тыс. и 1,2 тыс. человек соответственно. Все аттракционы работают бесплатно с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника. Исключением является Домодедово, где аттракционы доступны для посещения без выходных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.