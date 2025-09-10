Более 20 тыс. жителей и гостей Подмосковья прокатились на губернаторских каруселях с начала осени

С начала осени на восьми каруселях проекта «Сказка», установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, прокатились более 20,7 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Самой популярной оказалась карусель в Ногинске, ее посетили 5 тыс. гостей. На втором и третьем месте — аттракционы в Чехове и Сергиевом Посаде с показателями 3,5 тыс. человек. Все они работают бесплатно с 11:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника и вторника (исключение составляет Домодедово — там аттракционы работают без выходных).

«Особую ценность проекту придает уникальный дизайн от художника Дениса Симачева и использование специальных материалов, устойчивых к любым погодным условиям», – добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.