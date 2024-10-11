Более 20 тысяч семей в Подмосковье направили региональный маткапитал на образование

Более двадцати тысяч подмосковных семей направили средства регионального маткапитала на обучение детей, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Сертификатом можно оплатить дополнительные занятия ребенка, его обучение в колледже или вузе. При этом средства можно направить на образование взрослых детей, если на дату начала обучения им не более 25 лет.

С начала реализации программы в Подмосковье жителям выдали свыше 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. Подать заявку на его оформление можно на сайте госуслуг области.