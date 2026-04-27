Более 200 бригад энергетиков устраняют последствия непогоды в Московской области

Московская область оказалась во власти циклона: регион накрыли дождь, мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В связи с этим все профильные службы переведены в особый режим работы — силы и средства полностью мобилизованы для оперативного устранения последствий разгула стихии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Наиболее серьезно пострадали южные и восточные районы Подмосковья: именно там зафиксированы локальные технологические нарушения на энергообъектах. Для восстановления электроснабжения мобилизованы значительные ресурсы: 181 бригада компании «Россети Московский регион» — это 543 квалифицированных специалиста и 217 единиц спецтехники, а также 35 бригад от «Мособлэнерго», задействующих 45 единиц техники.

Чтобы обеспечить временное электроснабжение потребителей, задействованы 190 резервных источников питания общей мощностью 74,4 МВт. Приоритет отдан социально значимым объектам: для них оперативно подключают дизель‐генераторы, чтобы гарантировать бесперебойную работу больниц, школ и других критически важных учреждений.

По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, организовали четкую координацию всех служб: в области и округах развернуты оперативные штабы, ведется непрерывный анализ поступающей информации и планирование работы аварийных бригад. Все подразделения действуют в усиленном режиме, оперативно устраняя возникающие неполадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды.