Более 200 человек посетили праздник в культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска. Мероприятие было посвящено Дню народного единства.

Общеобластное мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, в Подмосковье посетили около 30 тыс. человек, сообщили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На праздник в Подольске многие пришли в традиционных русских нарядах. Вместе с творческими коллективами они исполнили народные песни и танцы.

Для гостей выступили фолк-группа «Канарейка» и ансамбль «Корвега».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.