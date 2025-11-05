Более 200 человек посетили праздник в культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска
Праздник в центре «Дубровицы» Подольска собрал более 200 гостей
Фото: [t.me/podolskadm]
Более 200 человек посетили праздник в культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска. Мероприятие было посвящено Дню народного единства.
Общеобластное мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, в Подмосковье посетили около 30 тыс. человек, сообщили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.
На праздник в Подольске многие пришли в традиционных русских нарядах. Вместе с творческими коллективами они исполнили народные песни и танцы.
Для гостей выступили фолк-группа «Канарейка» и ансамбль «Корвега».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.