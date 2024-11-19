Более 200 чердачных помещений привели в порядок в домах Подмосковья с октября

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Двести двадцать восемь чердачных помещений привели в порядок в многоквартирных жилых домах Подмосковья с начала октября, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В большинстве случаев нарушения на чердаках связаны с захламлением помещений, отсутствием освещения, повышенной влажностью, повреждениями дверей, наличием насекомых и грызунов.

В случае выявления нарушений на чердаке следует обратиться в УК или Единую диспетчерскую службу. Специалисты определят степень сложности проблемы и сроки ее решения.