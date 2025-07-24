Более 200 долголетов приняли участие в областном фестивале «Я Активный» в Дмитрове

Областной фестиваль «Я Активный» для участников проекта «Активное долголетие» прошел на площадке стадиона «Локомотив» в Дмитрове. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Участниками фестиваля стали более 200 активных долголетов со всего Подмосковья. Самым старшим из них 89 и 88 лет.

В программу фестиваля вошли мастер-классы по дыхательной гимнастике и зумбе, занятие «Здоровая спина», урок степ-аэробики. Также провели мастер-классы по йоге и приготовлению оздоровительных напитков.

На территории фестиваля были созданы интерактивные зоны для стритбола, настольного тенниса, петанка, волейбола, бадминтона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития программы «Активное долголетие».