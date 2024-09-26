Более 200 км ЛЭП отремонтировали в Подмосковье в рамках подготовки к зиме
Фото: [Мособлэнерго]
Двести тридцать четыре километра кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в рамках подготовки к зиме, передает Министерство энергетики Московской области.
Таким образом, компания «Мособлэнерго» выполнила 75% работ от общего объема запланированного ремонта. Все работы ведутся в соответствии с графиком.
Помимо этого, с января текущего года в регионе привели в порядок электрооборудование 210 подстанций, расчистили от растительности более восьмидесяти гектаров территорий.
В общей сложности в текущем году отремонтируют три с половиной сотни километров ЛЭП и электрооборудование более 260 подстанций, а также расчистят от деревьев территорию площадью 130 гектаров.