Более 200 км ЛЭП отремонтировали в Подмосковье в рамках подготовки к зиме

Двести тридцать четыре километра кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в рамках подготовки к зиме, передает Министерство энергетики Московской области.

Таким образом, компания «Мособлэнерго» выполнила 75% работ от общего объема запланированного ремонта. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

Помимо этого, с января текущего года в регионе привели в порядок электрооборудование 210 подстанций, расчистили от растительности более восьмидесяти гектаров территорий.

В общей сложности в текущем году отремонтируют три с половиной сотни километров ЛЭП и электрооборудование более 260 подстанций, а также расчистят от деревьев территорию площадью 130 гектаров.