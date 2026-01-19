Более 200 медиков достроили дома на участках, выделенных по программе «Земля врачам», в 2025 году

В Подмосковье в прошлом году 203 медика завершили возведение домов на участках, которые были получены ими по программе «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Программу запустили в области в 2011 году. За это время землей обеспечили свыше 2,6 тыс. специалистов в том числе 179 медиков получили участки в 2025 году. Наибольшее число участков за год передали врачам в Щелково и Коломне — по 18.

На 410 участках дома построили. Еще на 110 строительство продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о выдаче жилищных сертификатов для переселенцев из аварийных домов.