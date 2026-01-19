Более 200 медиков достроили дома на участках, выделенных по программе «Земля врачам», в 2025 году
В Подмосковье за год на участках программы «Земля врачам» построили 203 дома
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
В Подмосковье в прошлом году 203 медика завершили возведение домов на участках, которые были получены ими по программе «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Программу запустили в области в 2011 году. За это время землей обеспечили свыше 2,6 тыс. специалистов в том числе 179 медиков получили участки в 2025 году. Наибольшее число участков за год передали врачам в Щелково и Коломне — по 18.
На 410 участках дома построили. Еще на 110 строительство продолжается.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о выдаче жилищных сертификатов для переселенцев из аварийных домов.