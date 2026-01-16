Губернатор Подмосковья рассказал о выдаче жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья

Жители Подмосковья, которые проживают в аварийных домах, могут получить жилищные сертификаты для самостоятельного выбора нового жилья и комфортного переезда. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самый удобный способ, как показал этот год, это сертификаты. Когда ты не ждешь два или три года, когда строится дом, а уже сегодня получаешь сертификат», — отметил Воробьев.

По его словам, это позволяет местным жителям самостоятельно подобрать себе новую квартиру в том месте, где они хотели бы жить.

Программу активно реализовали в регионе в 2025 году, она позволила многим гражданам переселиться из аварийного фонда.

