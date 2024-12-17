Более 200 межнациональных браков заключили в Подольске в этом году

В подмосковном Подольске с начала этого года было заключено более двухсот межнациональных браков, передает Министерство социального развития Московской области.

«В отделе ЗАГС по городскому округу Подольск за 2024 год зарегистрировано 220 браков с иностранными гражданами», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что в большинстве случаев браки были заключены с гражданами стран ближнего зарубежья. При этом женихов из числа иностранцев было больше, чем невест.

В числе таких молодоженов — Вячеслав и Ольга. Жених — из Узбекистана, невеста — из России. На церемонию бракосочетания пара пришла в русских народных нарядах.

В Подмосковье зарегистрировать брак можно не только в отделах ЗАГС, но и на выездных площадках. Подробная информация о них доступна на сайте «Свадьба в Подмосковье».