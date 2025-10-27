Более 200 опор уличного освещения установили в Подольске по программе «Светлый город»

Около 230 опор уличного освещения установили в Подольске в рамках программы «Светлый город». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Опоры были установлены на девяти участках. Общая протяженность линий освещения составила около 8 км.

К примеру, опоры появились на дороге от деревни Акишово до поселка Кузнечики, в Спортивном проезде в Федюково, на Нагорной улице в Быковке, на Круглой улице в Бережках.

