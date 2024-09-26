Более 200 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Пройти такое обследование могут жители в возрасте от 18 до 49 лет. В его рамках женщинам делают УЗИ органов малого таза и молочных желез, цитологическое исследование. Также их консультирует гинеколог.

Мужчины проходят консультацию у уролога. В случае необходимости пациента направляют на прохождение спермограммы, УЗИ предстательной железы и анализа на инфекции.

«Благодаря такому профосмотру, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение», - отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления.