Более 200 участков земли предоставили медикам Подмосковья с начала года

С января по ноябрь текущего года медикам в Подмосковье предоставили 230 участков земли в рамках региональной программы, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков было выделено в Орехово-Зуево, Пушкино, Талдоме, Солнечногорске и Ступино.

В целом с начала действия программы землю в регионе получили почти 2,4 тысячи врачей, в том числе 514 медиков получили участки на территориях специализированных поселков.

Получить землю могут врачи 39 специальностей, которые как минимум три года работают в медучреждениях Подмосковья. Участки предоставляются в 32 муниципалитетах.