Более 200 волонтеров приняли участие в Окружных форумах в Шатуре и Ногинске

Более 200 волонтеров из шестнадцати муниципалитетов приняли участие в Окружных форумах в Шатуре и Ногинске. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Встречи в Шатуре и в Ногинске были посвящены грантовой поддержке, поговорили о том, какие возможности есть у активистов для развития своих собственных проектов и инициатив», - рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

По ее словам, речь идет о грантовых конкурсах Росмолодежи и конкурсе проектов, направленных на развитие гражданского общества, который проводится в Подмосковье совместно с Фондом президентских грантов.

В рамках форумов прошли семинары для активистов и руководителей добровольческих организаций. Спикером выступил активист регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Наро-Фоминске Егор Балев, который два раза победил в конкурсе Росмолодежи. Он рассказал как описать проект и собрать необходимые документы для подачи заявки.

В завершение окружных форумов волонтеры поучаствовали в игре «Самый умный. Самый Добрый» на знание истории России и Подмосковья. В Шатуре победила команда из Егорьевска, в Ногинске — команда из Богородского округа.