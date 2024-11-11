Более 200 врачей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

Двести десять медиков получили земельные участки в Подмосковье в рамках госпрограммы с начала года, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Программа реализуется с 2021 года. С этого момента землей были обеспечены более 2,3 тысячи врачей. Пятьсот одиннадцать участков были предоставлены в специализированных поселках для медиков в Богородском округе, Сергиевом Посаде, Воскресенске, Ступино и Домодедово.

Больше всего участков за три года реализации программы было предоставлено в Богородском округе — 202. На втором месте Пушкино, где медикам выделили 192 участка, а на третьем — Раменское с показателем 184 участка.

На предоставленных участках уже построили дома 188 врачей. Из них 167 зарегистрировали постройки. Сто четыре медика продолжают строительные работы.

Получить землю могут врачи 39 специальностей. Земля предоставляет в 32 муниципалитетах.