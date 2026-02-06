Более 200 «земских» медиков придут работать в учреждения Подмосковья в 2026 году
В Подмосковье в 2026 году придут работать 222 «земских» медика
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В 2026 году на работу в учреждения Подмосковья устроят 222 «земских» врача и представителей среднего медперсонала. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«В прошлом году в Подмосковье трудоустроились 239 „земских“ медиков, в этом ожидаем еще 222 специалиста: 195 врачей и 27 средних медицинских специалистов», — рассказал зампред областного правительства — глава Министерства здравоохранения региона Максим Забелин.
Участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ждут единовременные выплаты. Их размер составляет от 500 тыс. рублей (для фельдшеров) до 1,5 млн рублей (для врачей).
