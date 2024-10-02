Более 207 тысяч земельных услуг оказали в Подмосковье за три квартала 2024 года

Свыше 207 тысяч земельных онлайн-услуг было оказано жителям Подмосковья с января текущего года, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Самой востребованной остается услуга по перераспределению земель. На нее поступило более 50 тысяч заявлений. Также в топе — предварительное согласование предоставления земли и предоставление земли в аренду и собственность без торгов. За этими услугами обратились почти 45 тысяч и около 24 тысяч человек.

В Подмосковье доступен сервис, помогающий определить необходимую земельную услугу. Также в области проводят обучающие вебинары для жителей и предпринимателей, благодаря которым подавать документы на получение земельных услуг становится гораздо проще.