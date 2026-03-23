Более 2,1 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Подмосковные парки на прошлой неделе посетили более 1,7 млн человек, что почти на 300 тыс. больше показателя прошлого года, пик посещаемости пришелся на воскресенье, 22 марта, - около 400 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

За выходные дни парковые территории собирали примерно по 380 тыс. человек в день. Самым популярным стал Центральный парк в Долгопрудном, его посетили 73 тыс. человек. В пятерку лидеров также вошли парк «Пехорка» в Балашихе, центральный парк Пушкинского округа, парк Мира в Мытищах и центральный парк в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.