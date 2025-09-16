Более 211 тыс. земельных услуг оказали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала текущего года было оказано более 211 тыс. земельных услуг. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель примерно на 30 тыс. больше, чем результат за аналогичный период прошлого года.

Самой востребованной остается услуга по перераспределению земельных участков. На ее получение поступило свыше 48,5 тыс. заявлений. На втором месте по популярности предварительное согласование предоставления участков, на третьем — предоставление земли в аренду и собственность без торгов.

В этом году в области активно ведется трансформация услуг министерства. Так, успешно работает онлайн-помощник Добробот. Недавно заработал сервис по генерации схемы участка при подаче заявления на получение разрешения на использование земли.

