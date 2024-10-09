Более 2,2 тысячи неочищенных урн выявили во дворах Подмосковья в сентябре
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Свыше 2,2 тысячи неочищенных урн выявили в подмосковных дворах по итогам прошлого месяца с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Показатель за прошлый месяц вдвое превысил результат за август. В последнем летнем месяце в регионе выявили около тысячи таких нарушений.
Наибольшее число загрязненных урн в сентябре зафиксировали в Красногорске, Одинцово, Балашихе, Ленинском округе.