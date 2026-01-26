Более 220 тыс. учащихся и педагогов Подмосковья отметили День российского студенчества

В Подмосковье День студента отметили более 220 тыс. школьников, студентов, педагогов и родителей. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В образовательных учреждениях провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Шаг в студенчество». Студенты рассказали школьникам о своем обучении и специальностях, личном опыте.

Участники проекта «Город профессионалов» создали коллажи на тему своих будущих профессий. Также были реализованы медиапроекты «Жизнь после диплома» и организованы лекции совместно с Российским обществом «Знание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что президент РФ Владимир Путин посетил МФТИ и поздравил студентов с их праздником.